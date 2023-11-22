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МИД Армении: Мы готовы участвовать в переговорах с Азербайджаном

МИД Армении: Мы готовы участвовать в переговорах с Азербайджаном Ереван готов снова участвовать в переговорах с Баку.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 11:05
МИД Армении: Мы готовы участвовать в переговорах с Азербайджаном

Ереван готов снова участвовать в переговорах с Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в МИД Армении.

В заявлении отмечается, что армянская сторона, еще раз подтверждая политическую волю Армении приложить усилия для урегулирования отношений с Азербайджаном и установления мира и стабильности на Южном Кавказе, 21 ноября передала азербайджанской стороне 6-ю редакцию соглашения об урегулировании отношений.

МИД Армении отметил несколько важных принципов, согласованных между сторонами - это взаимное признание и уважение территориальной целостности друг друга; будущее осуществление процесса делимитации на основе Алма-Атинской декларации; разблокировка региональных коммуникаций на основе принципов абсолютного уважения суверенитета и правомочности стран.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycanla danışıqlara hazır olduğunu bildirib

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