МИД Армении: Мы готовы участвовать в переговорах с Азербайджаном

Ереван готов снова участвовать в переговорах с Баку.

Ереван готов снова участвовать в переговорах с Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в МИД Армении.

В заявлении отмечается, что армянская сторона, еще раз подтверждая политическую волю Армении приложить усилия для урегулирования отношений с Азербайджаном и установления мира и стабильности на Южном Кавказе, 21 ноября передала азербайджанской стороне 6-ю редакцию соглашения об урегулировании отношений.

МИД Армении отметил несколько важных принципов, согласованных между сторонами - это взаимное признание и уважение территориальной целостности друг друга; будущее осуществление процесса делимитации на основе Алма-Атинской декларации; разблокировка региональных коммуникаций на основе принципов абсолютного уважения суверенитета и правомочности стран.