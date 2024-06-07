МИД Армении: Ереван готов в течение месяца подписать мирное соглашение с Баку

Ереван готов в течение месяца завершить работу над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном и подписать его.

Ереван готов в течение месяца завершить работу над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном и подписать его.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Армении.

"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно созрело для подписания, и армянская сторона выражает свою готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение следующего месяца", - сказано в заявлении ведомства.

В заявлении говорится о том, что мирное соглашение, вокруг которого ведутся переговоры между Арменией и Азербайджаном, четко закрепляет, что стороны признают территориальную целостность и не имеют территориальных претензий друг к другу. "В проекте мирного соглашения также есть согласованное положение, по которому ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство для невыполнения своих обязательств по мирному соглашению".

"Подписание соглашения и его ратификация посредством внутренних процедур окончательно закрепят эти принципы. Соответственно, считаем, что самый четкий и прямой способ развеять все опасения сторон - это именно подписание соглашения, которое откроет страницу долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном", - сказано в заявлении МИД Армении.

Ранее сообщалось, что стороны обменялись девятым пакетом предложений.