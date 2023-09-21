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МИД: Антитеррористические меры могут положительно повлиять на заключение мирного соглашения с Арменией

МИД: Антитеррористические меры могут положительно повлиять на заключение мирного соглашения с Арменией "Азербайджан привержен миру и стабильности с Арменией и надеется, что меры Азербайджана по ликвидации марионеточного режима и остатков незаконных армянских военных отрядов положительно повлияют на заключение мирного соглашения с Арменией".
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 23:14
МИД: Антитеррористические меры могут положительно повлиять на заключение мирного соглашения с Арменией

"Азербайджан привержен миру и стабильности с Арменией и надеется, что меры Азербайджана по ликвидации марионеточного режима и остатков незаконных армянских военных отрядов положительно повлияют на заключение мирного соглашения с Арменией".

Как сообщает Report, об этом заявило МИД Азербайджана в ответ на заявление Йозефа Бореля.

В заявлении говорится, что Евросоюз явно не уважает конструктивные дискуссии, организованные сегодня в Евлахе с армянскими жителями:

"Что касается обвинений в гуманитарной ситуации, обеспечения прав и безопасности местных армянских жителей, то обращаем внимание, что по итогам сегодняшней дискуссии Азербайджан при поддержке своих международных партнеров окажет необходимую помощь местным армянам для улучшения социально-гуманитарного развития жизни и любое вмешательство в действия Азербайджана в этом отношении было бы контрпродуктивным и бесполезным".

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Версия на азербайджанском языке XİN: Aniterror tədbirləri Ermənistanla sülh sazişinin bağlanmasına müsbət təsir edə bilər

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