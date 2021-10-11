МИД: Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану

"К сожалению, МИД Ирана не отказывается от клеветнической кампании в отношении Азербайджана. Мы решительно отвергаем подобные обвинения. В период 44-дневной войны мы заявляли и сейчас в очередной раз подчеркиваем, что на территории Азербайджана не было и

"К сожалению, МИД Ирана не отказывается от клеветнической кампании в отношении Азербайджана. Мы решительно отвергаем подобные обвинения. В период 44-дневной войны мы заявляли и сейчас в очередной раз подчеркиваем, что на территории Азербайджана не было и нет никаких террористов, как утверждается. В целом, на территории Азербайджана – страны, страдающей от террора, никогда не было места террористам".

Как передает Report, об этом начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева отметила, комментируя заявление министра иностранных дел Ирана Хусейна Эмира Абдуллаха в связи с Азербайджаном, озвученное в ходе интервью ливанскому телеканалу "Аль-Манар".

"Азербайджан освободил свои территории от оккупации ценой крови и жизней своих военнослужащих, павшими шехидами в боях. Как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан с более чем 100-тысячной армией не нуждается в наемниках.

Поразительно, что в период войны с иранской стороны не звучали подобные обвинения и до формирования в стране нового правительства в период после войны не имели места подобные вопросы, вызывающие обеспокоенность.

Антиазербайджанская кампания не принесет пользу Ирану. Известно, что причиной таких необоснованных обвинений является пресечение незаконного проникновения на территорию Азербайджана иранских грузовиков, а также деоккупация территорий Азербайджана.

Желающим искать террористов мы рекомендуем оглянуться, посмотреть вокруг себя. Напомним, что МИД Азербайджана в октябре прошлого года предоставил дипкорпусу в стране, в том числе посольству Исламской Республики Иран конкретные факты об участии армянских наемных боевиков в боях, идущих на еще оккупированных тогда территориях страны".