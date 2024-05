МИД Албании: Надеемся на расширение отношений с Азербайджаном

Албания надеется на расширение двусторонних отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Албании в соцсети "Х".

"Поздравляем народ и правительство Азербайджана по случаю Дня независимости ! Надеемся на расширение наших двусторонних отношений в различных сферах сотрудничества", - говорится в публикации.