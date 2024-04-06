МИД: Агрессивное вооружение Армении является источником угроз

МИД: Агрессивное вооружение Армении является источником угроз

Агрессивное вооружение Армении является источником угроз, и важно призвать стороны сойти с этого опасного пути.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлению внешнеполитического ведомства Армении.

В МИД отметили, что в течение 30 лет именно Армения грубо нарушала свои обязательства в рамках международных договоров и механизмов контроля над вооружениями, незаконно размещая на азербайджанских территориях большую часть своей военной техники и систем вооружения в период оккупации. Таким образом Армения скрывала их наличие от международных механизмов контроля над вооружениями, говорится в заявлении.

"Армянская сторона не уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, что противоречит Алма-Атинской декларации, на которую Ереван неоднократно ссылался. На фоне всего этого заявления Армении, такие как пакт о контроле над вооружениями и ненападении, являются политической манипуляцией. Если Армения хочет доказать, что серьезно относится к мирному процессу, она должна воздерживаться от противоречивых заявлений и провокационных шагов, уважать нормы и принципы международного права", - говорится в заявлении.