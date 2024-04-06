О нас

МИД: Агрессивное вооружение Армении является источником угроз

МИД: Агрессивное вооружение Армении является источником угроз МИД: Агрессивное вооружение Армении является источником угроз
Внешняя политика
6 апреля 2024 г. 16:34
МИД: Агрессивное вооружение Армении является источником угроз

Агрессивное вооружение Армении является источником угроз, и важно призвать стороны сойти с этого опасного пути.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлению внешнеполитического ведомства Армении.

В МИД отметили, что в течение 30 лет именно Армения грубо нарушала свои обязательства в рамках международных договоров и механизмов контроля над вооружениями, незаконно размещая на азербайджанских территориях большую часть своей военной техники и систем вооружения в период оккупации. Таким образом Армения скрывала их наличие от международных механизмов контроля над вооружениями, говорится в заявлении.

"Армянская сторона не уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, что противоречит Алма-Атинской декларации, на которую Ереван неоднократно ссылался. На фоне всего этого заявления Армении, такие как пакт о контроле над вооружениями и ненападении, являются политической манипуляцией. Если Армения хочет доказать, что серьезно относится к мирному процессу, она должна воздерживаться от противоречивых заявлений и провокационных шагов, уважать нормы и принципы международного права", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku: Azerbaijan will seriously prevent threats against it in the region
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Azərbaycan bölgədə ona qarşı təhdidlərin qarşısını ciddi şəkildə alacaq

Другие новости из категории

МИД Азербайджана ответил Армении
МИД Азербайджана ответил Армении
6 апреля 2024 г. 16:24
Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа
Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа
6 апреля 2024 г. 15:55
Директор Report: Новое направление внешней политики Армении вызывает обеспокоенность России
Директор Report: Новое направление внешней политики Армении вызывает обеспокоенность России
6 апреля 2024 г. 12:01
США призывают Армению достичь окончательного согласия с Азербайджаном
США призывают Армению достичь окончательного согласия с Азербайджаном
5 апреля 2024 г. 21:30
Завершился официальный визит президента Конго в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Конго в Азербайджан
5 апреля 2024 г. 18:13
Посол Израиля встретился с азербайджанскими выпускниками за ифтаром
Посол Израиля встретился с азербайджанскими выпускниками за ифтаром
5 апреля 2024 г. 17:37
Ильхам Алиев: Освобождение Карабаха от оккупации вызвало обеспокоенность некоторых сил
Ильхам Алиев: Освобождение Карабаха от оккупации вызвало обеспокоенность некоторых сил
5 апреля 2024 г. 17:18
Президент: Встреча в Брюсселе создает очередной источник опасности для Южного Кавказа
Президент: Встреча в Брюсселе создает очередной источник опасности для Южного Кавказа
5 апреля 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял Мевлюта Чавушоглу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Мевлюта Чавушоглу
5 апреля 2024 г. 17:02
Президент Конго посетил Гарадагскую СЭС
ФотоПрезидент Конго посетил Гарадагскую СЭС
5 апреля 2024 г. 16:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi