МИД Афганистана выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

Министерство иностранных дел Афганистана выразило соболезнования Азербайджану.

Министерство иностранных дел Афганистана выразило соболезнования Азербайджану.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Афганистана, посол Азербайджана Ильхам Мамедов встретился с заместителем главы МИД страны Шер Мохаммадом Аббасом Станикзаем.

Отмечается, что на встрече Станикзай выразил соболезнования в связи с крушением гражданского самолета AZAL и подтвердил приверженность Афганистана укреплению двусторонних отношений в политической, экономической и социальной сферах.

"Ильхам Мамедов, поблагодарив правительство Афганистана за соболезнования, оценил это как большое проявление духа солидарности и братства между двумя странами. Он также добавил, что Азербайджан заинтересован в расширении политических связей и экономического сотрудничества с Афганистаном", - отметила пресс-служба.

Посол также заявил, что укрепление двусторонних отношений имеет большое значение как для Азербайджана, так и Афганистана.