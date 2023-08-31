О нас

​​​​​​​МИД: Абсурдно обвинять Азербайджан в проведении политики этнических чисток

​​​​​​​МИД: Абсурдно обвинять Азербайджан в проведении политики этнических чисток Абсурдно обвинять азербайджанскую сторону в проведении политики этнических чисток в регионе.
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 15:16
​​​​​​​МИД: Абсурдно обвинять Азербайджан в проведении политики этнических чисток

Обвинение в адрес азербайджанской стороны в "проведении политики этнической чистки в регионе" абсурдно.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Азербайджана на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие во время его выступления на заседании правительства 31 августа.

"Что касается утверждений об одностороннем открытии Лачынской дороги и планах выдворения армянских жителей, хотели бы констатировать, что в настоящее время создаются условия для проезда армянских жителей через пограничный пункт "Лачын" в обоих направлениях", - подчеркнули в МИД.

МИД выразил надежду, что армянская сторона правильно оценит реалии, сложившиеся в регионе в постконфликтный период, и займет конструктивную позицию на переговорах с Азербайджаном по установлению мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycanı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirməkdə təqsirləndirmək absurddur"

Самое важное

МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
31 августа 2023 г. 14:57
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
31 августа 2023 г. 10:57
Азербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
ФотоАзербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
30 августа 2023 г. 14:14
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
29 августа 2023 г. 17:20
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП Лачын
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП "Лачын"
28 августа 2023 г. 21:21
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
28 августа 2023 г. 20:16
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi