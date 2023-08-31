​​​​​​​МИД: Абсурдно обвинять Азербайджан в проведении политики этнических чисток

Абсурдно обвинять азербайджанскую сторону в проведении политики этнических чисток в регионе.

Обвинение в адрес азербайджанской стороны в "проведении политики этнической чистки в регионе" абсурдно.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Азербайджана на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие во время его выступления на заседании правительства 31 августа.

"Что касается утверждений об одностороннем открытии Лачынской дороги и планах выдворения армянских жителей, хотели бы констатировать, что в настоящее время создаются условия для проезда армянских жителей через пограничный пункт "Лачын" в обоих направлениях", - подчеркнули в МИД.

МИД выразил надежду, что армянская сторона правильно оценит реалии, сложившиеся в регионе в постконфликтный период, и займет конструктивную позицию на переговорах с Азербайджаном по установлению мира.