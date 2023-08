МИД: 31 год назад армянскими вооруженными силами была совершена резня в селе Баллыгая

31 год назад армянскими вооруженными силами была совершена резня в селе Баллыгая.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социально сети "Х".

"В этот день, 31 год назад, армянскими вооруженными силами была совершена ужасающая резня в селе Баллыгая Геранбойского района Азербайджана, когда были зверски убиты 24 мирных азербайджанца, в том числе 6 детей, а также полугодовалый ребенок и 93-летняя женщина", - говорится в публикации.