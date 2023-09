МИД: 15 сентября вошло в историю как одно из проявлений братства между Азербайджаном и Турцией

15 сентября вошло в историю как одно из величайших проявлений братства между народами Азербайджана и Турции.

Как передает Report, об этом говорится на странице министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "Х".

"В этот день, 105 лет назад, Баку был освобожден от дашнакско-большевистской оккупации. 15 сентября вошло в историю как одно из величайших проявлений братства между народами Азербайджана и Турции. С Днем освобождения!", - говорится в публикации.