МИД: 13 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

МИД Азербайджана сообщил о репатриации 13 азербайджанских граждан из Сирии.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД, процесс репатриации был осуществлен 3 июня.
По данным ведомства, посольство Азербайджана в Турции провело соответствующую координационную работу, обеспечив граждан свидетельствами о возвращении в Азербайджан и авиабилетами.
Предусматривается осуществление соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.
"Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории иностранных государств", - подчеркивает МИД.