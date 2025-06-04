МИД: 13 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

17:02

МИД Азербайджана сообщил о репатриации 13 азербайджанских граждан из Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, процесс репатриации был осуществлен 3 июня.

По данным ведомства, посольство Азербайджана в Турции провело соответствующую координационную работу, обеспечив граждан свидетельствами о возвращении в Азербайджан и авиабилетами.

Предусматривается осуществление соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

"Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории иностранных государств", - подчеркивает МИД.