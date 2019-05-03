Посол ЕС: Мы знаем, что для наших партнеров важны безопасность, независимость и территориальная целостность

"Европа развивается изо дня в день. В мире глобальных вызовов очень важно действовать сообща. В Азербайджане проводится успешная внешняя политика".
Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на сессии “Многостороннее сотрудничество и усиление дипломатии во имя мира в системе ООН”, состоявшейся в рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу, сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
По его словам, ЕС осуществляет много миссий в сфере безопасности: "Мы переживаем самый большой этап мира с момента своего основания. А все потому, что страны заинтересованы друг в друге, и это важно для нас. Такое сотрудничество сводит на нет конфликты".
K.Янкаускас заявил, что в этом году исполняется 10 лет программе "Восточное партнерство": "Азербайджан является участником этой программы. Мы знаем, что для наших партнеров важны безопасность, независимость и территориальная целостность. ЕС предлагает сотрудничество в условиях глобализации мира".
Samirə AbdullayevaАвтор новости