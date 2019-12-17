Мэр германского города: Мы заинтересованы во взаимных визитах с Азербайджаном

"Земля Баден-Вюртемберг, а также город Ульм являются имеющим большой потенциал местом для деятельности не только немцев, но и различных народов, живущих в Германии, включая азербайджанцев".

Об этом европейскому бюро Report сказал мэр города Ульм Гюнтер Киш (Gunter Czisch).

Он отметил, что в регионах Германии имеются необходимые условия и возможности для деятельности азербайджанцев: "Наш город имеет связи с различными странами и заинтересован в этих отношениях. Азербайджан тоже в этом списке. Мы хотим поближе ознакомиться с Азербайджаном. Потому что Азербайджан является близким партнером Германии".

Отметив активность азербайджанцев в этом регионе в последнее время, мэр заявил о заинтересованности во взаимных визитах с Азербайджаном.

Г.Киш также сказал о возможности побратимства города Ульма с каким-либо азербайджанским городом. По его словам, для этого важно поближе узнать друг друга посредством взаимных визитов.