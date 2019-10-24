Эльмар Мамедъяров: Мы усилим роль Движения неприсоединения в системе международных отношений

"Мы подошли к концу нашей работы в рамках Подготовительного совещания на уровне министров XVIII Саммита Движения неприсоединения. Я рад подчеркнуть, что мы выполнили эффективную работу и провели очень плодотворные обсуждения в течение этих двух дней. В этой связи я хотел бы поблагодарить всех вас за конструктивное участие и сотрудничество".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам Подготовительного совещания на уровне министров XVIII Саммита Движения неприсоединения.

"В ходе интерактивных обсуждений мы услышали интересные выступления, и эти обсуждения еще раз убедительно продемонстрировали, что Движение неприсоединения играет важную роль в укреплении международного мира и безопасности. Во всеобъемлющих документах, которые мы с вами согласовали, содержатся несколько важных аспектов в этом отношении.

Сегодня многосторонность важна как никогда, и мы обязаны придерживаться этой политики. Движение неприсоединения, как вторая по величине международная политическая организация после Организации Объединенных Наций, безусловно, является одной из основных движущих сил многостороннего сотрудничества. И мы гордимся тем, что принимаем на себя руководство этим уважаемым Движением и способствуем его дальнейшему успеху. Мы верим, что с этим Саммитом и на протяжении всего нашего председательства с вашей поддержкой мы сможем усилить роль Движения в системе международных отношений.

Я хотел бы еще раз поблагодарить всех вас за ваш ценный вклад в Итоговые документы и активное участие в интерактивных дебатах. Я надеюсь, что Бакинский саммит навсегда останется в истории, как один из самых успешных".