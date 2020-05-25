Президент Венгрии: Мы уделяем большое внимание развитию связей с Азербайджаном

Президент Венгрии Янош Адер направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Разрешите поздравить Вас и народ Азербайджана с национальным праздником – Днем Республики.

Азербайджан является для нас не только стратегическим партнером, но и дружественной страной. Наши общие культурные традиции еще более укрепляют связи между нашими странами.

С уверенностью могу сказать, что в своей внешней политике мы уделяем большое внимание развитию связей с Азербайджаном. Совет сотрудничества тюркоязычных государств, а также его офис в Будапеште придадут импульс дальнейшему развитию этих связей.

Господин президент, желаю Вам здоровья и успехов на высшем посту".