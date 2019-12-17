Ильхам Алиев: Мы уделяем очень большое внимание развитию украинско-азербайджанских связей

"Я очень рад, что Вы прибыли в Азербайджан с официальным визитом спустя несколько месяцев после Вашего избрания на пост президента. Это проявление Вашего внимания к нашей стране. Мы тоже уделяем очень большое внимание развитию украинско-азербайджанских связей. Сегодня во время переговоров как в формате один на один, так и с участием делегаций были широко обсуждены различные аспекты украинско-азербайджанских двусторонних связей и состоялся очень плодотворный обмен мнениями".

Как сообщает Report, об этом сегодня в заявлении для печати сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Наши политические связи находятся на высоком уровне. Это подтверждает официальный визит президента в Азербайджан. Сегодня мы говорили о предстоящих шагах, направленных на увеличение товарооборота. Правда, в этом году наш товарооборот вырос почти на 20 процентов. Однако абсолютные цифры не могут нас удовлетворить, и сегодня были обсуждены конкретные вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством", - добавил глава государства.