Председатель комитета Сената Италии: Мы сторонники исполнения резолюций ООН по Карабаху

"Сотрудничество в энергетической сфере является основной составной частью двусторонних отношений".

Интервью европейскому бюро Report председателя комитета по внешним связям Сената Италии, сенатора Вито Петрочелли.

- Как Вы оцениваете нынешнее двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Италией, в том числе сотрудничество между парламентами двух стран?

- Сотрудничество и двусторонние отношения между Италией и Азербайджаном идеально и на правительственном, и на парламентском уровне. В развитии этих отношений важна роль и посольств двух стран, и групп дружбы, которые осуществляют деятельность в парламенте двух стран. Это еще раз подтверждают встречи на высоком уровне, проведенные во время визита на прошлой неделе в Азербайджан делегации во главе с комитетом по внешним связям Сената Италии.

- Как Италия в качестве члена Минской группы ОБСЕ видит перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта?

- Парламент Италии поддерживает исполнение резолюций ООН, и ждет важного клада от парламентских делегаций Азербайджана и Армении в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Лично считаю, что модель региональной автономии Италии "Трентино-Альто Адидже" может быть рассмотрена как образец.

- Как Вы оцениваете сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере?

- Сотрудничество в энергетической сфере является основной составной частью двусторонних отношений. Сотрудничество в нефтегазовой сфере создает в структуре товарооборота двух стран дисбаланс в размере нескольких миллиардов евро. Полагаю, что наряду с обязательством Италии по исполнению проекта ТАР, было бы хорошо с азербайджанской стороны поддерживать импорт качественных итальянских товаров и услуг для уравновешивания отрицательного сальдо в торговом обороте.