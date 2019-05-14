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Глава МИД: Мы не должны допускать напряженности в отношениях с нашим стратегическим партнером Азербайджаном

Мы не должны допускать напряженности в отношениях

"Сегодня мой заместитель встретился с азербайджанским коллегой. Это не заседание комиссии, а первая встреча сопредседателей".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, комментируя прошедшую в Баку встречу, связанную с вопросом границ с Азербайджаном. 

По его словам, грузинская и азербайджанская стороны держат постоянную связь по поводу комплекса Кешикчидаг. 

Министр в очередной раз призвал общественность воздержаться от эмоциональных выступлений вокруг данного вопроса: "Другие стороны не должны воспользоваться сложившейся ситуацией. Мы не должны допускать напряженности в отношениях с нашим стратегическим партнером Азербайджаном в то время, как наши территории находятся под оккупацией". 

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