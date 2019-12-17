Президент Азербайджана: Мы договорились о том, что SOCAR расширит свою деятельность в Украине

"Украинско-азербайджанский бизнес-форум, который состоится сегодня немного позже, уверен, станет очень важным шагом в экономической сфере, в области совместной деятельности деловых кругов. Этот бизнес-форум вызывает очень большой интерес деловых кругов и Украины, и Азербайджана. Уверен, что будут обсуждаться конкретные вопросы.

Естественно, очень многое зависит от деятельности Украинско-азербайджанской двусторонней межправительственной комиссии. К сожалению, в течение последних нескольких лет комиссия, можно сказать, не функционировала. Однако мы сейчас совместным решением придаем новый импульс деятельности комиссии. Мы договорились, что в следующем месяце комиссия уже соберется, и данные президентами поручения будут обстоятельно обсуждены".

Как сообщает Report, об этом сегодня в заявлении для печати сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что наряду с увеличением товарооборота, большой интерес вызывают совместные инвестиционные проекты: "Мы провели широкий обмен мнениями и об этом. Есть конкретные предложения, касающиеся как инвестиций Украины в Азербайджан, так и инвестиций Азербайджана в Украину. Считаю, что эти предложения могут отразиться в жизни. Совместные инвестиционные проекты во многих областях еще больше укрепят наше сотрудничество.

Было обсуждено сотрудничество в энергетической сфере. SOCAR уже долгие годы действует в Украине, имеет более шестидесяти автозаправочных пунктов, четыре нефтяные базы. Вновь обсуждая сегодня этот вопрос, мы договорились о том, что SOCAR расширит свою деятельность в Украине, и будут предприняты конкретные шаги.

В прежние годы осуществлялось сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. Мы закупили в Украине более 400 единиц сельскохозяйственной техники, и хотим продолжить это сотрудничество.

Другой важный вопрос - сегодня этому вопросу было уделено достаточно много времени - развитие туризма. И Азербайджан, и Украина имеют очень большие и богатые туристические возможности. Были обсуждены совместное сотрудничество, обмен опытом, совместные проекты и в этой области, состоялся широкий обмен мнениями и даны конкретные поручения".