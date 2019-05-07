Посольство: МГУ не является партнером мероприятия армянской диаспоры провокационного характера

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова не является партнером мероприятия, организованного в Москве армянской диаспорой по случаю "годовщины освобождения Шуши от оккупации".

Об этом местному бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в России.

Было отмечено, что руководство вуза не позволяет проводить в учебном заведении подобные мероприятия провокационного характера.

Отметим, что сегодня 7 мая на запланированном армянской диаспорой мероприятии, связанном с "годовщиной освобождения Шуши от оккупации", Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова был указан в качестве официального партнера. После распространенной в соцсетях информации посольство Азербайджана в России направило обращение в вуз и потребовало объяснений. После этого информация была удалена из соцсетей.