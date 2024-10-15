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МФОФК выступил с заявлением в поддержку народного восстания на Мартинике

МФОФК выступил с заявлением в поддержку народного восстания на Мартинике Интересно, что страны Канаки не существует, это народ канаки, а в заявлении сказано "двух стран"((( пишу "народы"))
Внешняя политика
15 октября 2024 г. 11:21
МФОФК выступил с заявлением в поддержку народного восстания на Мартинике

Международный фронт освобождения французских колоний (МФОФК) выступил с заявлением в поддержку народного восстания на Мартинике.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что Франция игнорирует законные требования колонизированных народов и отвечает только репрессиями и насилием.

Также подчеркнуто, что данные территории переживают экономический кризис, и вся прибыль от торговой деятельности присваивается колонизаторами.

"Есть две основные причины сегодняшнего социального недовольства на Мартинике – высокая стоимость жизни и отсутствие уважения к местному населению. Дорогая жизнь является результатом крайней степени продовольственной зависимости, слабого развития, низких доходов и бедности. Кроме того, у жителей Мартиники незаконно конфискуют земли, они сталкиваются с двойными стандартами судебной системы, вынужденной массовой миграцией молодежи и другими проблемами", - говорится в заявлении.

Международный фронт освобождения выступает против старого режима правления и считает реализацию стратегии деколонизации необходимой. Она должна быть сосредоточена на построении экономической системы, которая будет служить народу Мартиники и обеспечит ему достойное будущее, говорится в заявлении.

МФОФК требует немедленного вывода CRS8 (иностранных вооруженных сил), целью присутствия которых на острове является обеспечить безопасность исключительно правителей и их местных сторонников. Фронт также призывает к демократическому решению экономических, социальных и политических проблем колонизированных территорий.

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