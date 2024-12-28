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МФОФК выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета

МФОФК выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета Международный фронт освобождения французских колоний (МФОФК) выразил соболезнования Азербайджану в связи с катастрофой пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, которая произошла 25 декабря.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 12:06
МФОФК выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета

Международный фронт освобождения французских колоний (МФОФК) выразил соболезнования Азербайджану в связи с катастрофой пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, которая произошла 25 декабря.

Как сообщает Report, в обращении, адресованном азербайджанскому государству и народу, семьям жертв авиакатастрофы и Бакинской инициативной группе (БИГ), говорится, что МФОФК глубоко опечален произошедшей трагедией.

"Дружеские и партнерские отношения, которые мы установили за последние 2 года с азербайджанским народом, особенно с БИГ, еще больше сближают нас в такие сложные моменты. Выражаем соболезнования родным погибших", - говорится в заявлении.

Заявление подписали Международный комитет чернокожих народов (CIPN), Fos pou konstwi nasyon Gwadloup (FKNG), Правозащитная организация Бонайре, Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS), Движение за деколонизацию и социальную эмансипацию Французской Гвианы (MDES), Движение экологов и демократов за суверенную Мартинику (MODEMAS), Международное движение за репарации Гваделупы (MIR-Guadeloupe), Движение Nazione, Движение Pueblo Progresivo Uni, Мультикультурная и прогрессивная Новая Каледония, Единая ассоциация Сен-Мартена, Коммунистическая партия Гваделупы (PCG), Партия за освобождение Мартиники (PALIMA), Pati Kominis pou Lendepandans ék Sosyalizm (PKLS), партия Tavini Huiraatira Французской Полинезии, Единство Каледонии, Народный союз за освобождение Гваделупы (UPLG).

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Версия на английском языке International Decolonization Front issues statement of condolence and solidarity over AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Dekolonizasiya Cəbhəsi təyyarə qəzası bağlı başsağlığı və həmrəylik bəyanatı verib

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