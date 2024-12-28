МФОФК выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета

Международный фронт освобождения французских колоний (МФОФК) выразил соболезнования Азербайджану в связи с катастрофой пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, которая произошла 25 декабря.

Международный фронт освобождения французских колоний (МФОФК) выразил соболезнования Азербайджану в связи с катастрофой пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, которая произошла 25 декабря.

Как сообщает Report, в обращении, адресованном азербайджанскому государству и народу, семьям жертв авиакатастрофы и Бакинской инициативной группе (БИГ), говорится, что МФОФК глубоко опечален произошедшей трагедией.

"Дружеские и партнерские отношения, которые мы установили за последние 2 года с азербайджанским народом, особенно с БИГ, еще больше сближают нас в такие сложные моменты. Выражаем соболезнования родным погибших", - говорится в заявлении.

Заявление подписали Международный комитет чернокожих народов (CIPN), Fos pou konstwi nasyon Gwadloup (FKNG), Правозащитная организация Бонайре, Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS), Движение за деколонизацию и социальную эмансипацию Французской Гвианы (MDES), Движение экологов и демократов за суверенную Мартинику (MODEMAS), Международное движение за репарации Гваделупы (MIR-Guadeloupe), Движение Nazione, Движение Pueblo Progresivo Uni, Мультикультурная и прогрессивная Новая Каледония, Единая ассоциация Сен-Мартена, Коммунистическая партия Гваделупы (PCG), Партия за освобождение Мартиники (PALIMA), Pati Kominis pou Lendepandans ék Sosyalizm (PKLS), партия Tavini Huiraatira Французской Полинезии, Единство Каледонии, Народный союз за освобождение Гваделупы (UPLG).