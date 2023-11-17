Международный суд отклонил семь из десяти исков Армении против Азербайджана

Международный суд своим решением от 17 ноября 2023 года отклонил 7 из 10 исков Армении против Азербайджана.

Международный суд своим решением от 17 ноября 2023 года отклонил 7 из 10 исков Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, суд подтвердил суверенитет и территориальную целостность Азербайджана над Карабахом.

Также суд отклонил необоснованное и нелепое требование о выводе из Карабахского региона личного состава всех военных и правоохранительных органов Азербайджана.

Суд принял уже заявленную политику правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха. Это включает в себя нашу приверженность обеспечению безопасности и защиты всех жителей, независимо от их национального или этнического происхождения.

Суд не потребовал принятия каких-либо мер в связи с требованием Армении облегчить визит миссий ООН в Карабахский регион и сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), что является признанием открытости и сотрудничества Азербайджана в этой области. Это делает все обвинения против нашей страны по существу необоснованными.

Азербайджан охраняет частную собственность, памятники культуры, артефакты, а также регистрационные документы в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. Таким образом, то, что суд не упомянул эти темы, в то же время является подтверждением мер, предпринятых Азербайджаном.

Суд также не удовлетворил иск Армении в отношении лиц, связанных с незаконным сепаратистским режимом, задержанных по соответствующим обвинениям.

Нарушение Азербайджаном обязательств по международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (CERD) не было подтверждено судом, и это требование Армении также было отклонено.