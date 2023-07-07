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Международный Суд ООН отклонил очередное ходатайство Армении

Международный Суд ООН отклонил очередное ходатайство Армении Международный Суд ООН отклонил ходатайство Армении касательно незаконности создания погранично-пропускного пункта “Лачын”.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 13:25
Международный Суд ООН отклонил очередное ходатайство Армении

Международный Суд ООН отклонил ходатайство Армении касательно создания Азербайджаном погранично-пропускного пункта “Лачын” на границе с Арменией.

Об этом Report cообщили в МИД Азербайджана.

Отметим, что 12 мая 2023 года Армения обратилась в суд с ходатайством касательно так называемой "незаконности" Лачынского ППП.

В октябре прошлого года Международный суд ООН также отклонил запрос Армении о внесении изменений в решение суда от 7 декабря 2021 года с указанием промежуточных мер по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın daha bir vəsatətini rədd edib

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