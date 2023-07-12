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Международный суд единогласно отклонил требование Армении от 12 мая

Международный суд единогласно отклонил требование Армении от 12 мая В Постановлении Международного Суда (МС) от 6 июля 2023 года, официально опубликованном 11 июля 2023 года, МС единогласно отклонил требование Армении от 12 мая 2023 года о внесении изменений в Постановление Суда от 22 февраля 2023 года по делу Армении про
Внешняя политика
12 июля 2023 г. 02:26
Международный суд единогласно отклонил требование Армении от 12 мая

В Постановлении Международного Суда (МС) от 6 июля 2023 года, официально опубликованном 11 июля 2023 года, МС единогласно отклонил требование Армении от 12 мая 2023 года о внесении изменений в Постановление Суда от 22 февраля 2023 года по делу Армении против Азербайджана в связи с применением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Таким образом, постановление Суда вновь подтвердило, что просьба Армении изменить постановление от 22 февраля 2023 г. является необоснованным.

Вопреки лжи Армении, Международный Суд не обнаружил, что ППП мешает движению по Лачынской дороге; суд также не обнаружил нарушение Азербайджаном постановление от 22 февраля.

Мы призываем Армению выполнить постановление суда о воздержании от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации спора между сторонами, и положить конец действиям, препятствующим работе ППП Лачын", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın 12 may tarixli tələbini yekdilliklə rədd edib

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