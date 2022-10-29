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Международный путешественник из Турции: Нам было очень грустно видеть, что Карабах разрушен

Международный путешественник из Турции: Нам было очень грустно видеть, что Карабах разрушен Нам было очень грустно видеть, что Карабах разрушался на протяжении 30 лет.
Внешняя политика
29 октября 2022 г. 19:25
Международный путешественник из Турции: Нам было очень грустно видеть, что Карабах разрушен

Нам было очень грустно видеть, что Карабах разрушали на протяжении 30 лет.

Об этом Report заявил член Клуба путешественников Турции Вурал Озмекик.

"Интересно, если бы одна из западных стран столкнулась с таким вандализмом, промолчали бы международные организации? Каждый из нас увидит это на примере Украины", — добавил путешественник.

Он отметил, что узнал об истории и красоте Карабаха только недавно: "Я надеюсь, что жители этих земель скоро вернутся в свои дома. Богатая природа Карабаха еще больше расширяет возможности исторического туризма".

"Как человек, поездивший по миру, могу сказать, что такого разрушенного и опустошенного места я еще не видел. Меня удивило, что международные организации, особенно такая организация, как ЮНЕСКО, ничего не сделали в этом направлении", — сказал В. Озмекик.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli beynəlxalq səyyah: “Qarabağın dağıdılıb, məhv edildiyini görmək bizi çox üzdü”

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