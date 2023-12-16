Международный призыв против Франции: Освободить Новую Каледонию от ядерного оружия

Генеральная ассамблея Тихоокеанской конференции церквей выразила поддержку борьбе Новой Каледонии за независимость от Франции.

Генеральная ассамблея Тихоокеанской конференции церквей выразила поддержку борьбе Новой Каледонии за независимость от Франции.

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговых документах 12-й Генассамблеи.

В документах отражается призыв ко Франции очистить этот регион от ядерного оружия, а также оружия массового поражения и военных баз. Кроме того, Генассамблея призывает официальный Париж взять на себя ответственность за деградацию океанов от перевозок ядерного оружия.

"Поддерживаем Французскую Полинезию и Новую Каледонию в священной борьбе за самоопределение. Призываем прекратить милитаризацию этих территорий. В то же время призываем сегодняшние и бывшие колониальные державы провести региональную ратификацию ядерного оружия", - говорится в документах.