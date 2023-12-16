Международный призыв против Франции: Освободить Новую Каледонию от ядерного оружия

Генеральная ассамблея Тихоокеанской конференции церквей выразила поддержку борьбе Новой Каледонии за независимость от Франции.
Как сообщает Report, об этом говорится в итоговых документах 12-й Генассамблеи.
В документах отражается призыв ко Франции очистить этот регион от ядерного оружия, а также оружия массового поражения и военных баз. Кроме того, Генассамблея призывает официальный Париж взять на себя ответственность за деградацию океанов от перевозок ядерного оружия.
"Поддерживаем Французскую Полинезию и Новую Каледонию в священной борьбе за самоопределение. Призываем прекратить милитаризацию этих территорий. В то же время призываем сегодняшние и бывшие колониальные державы провести региональную ратификацию ядерного оружия", - говорится в документах.