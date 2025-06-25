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Международный фронт Гваделупы: Мы вместе с Азербайджаном ищем справедливость

Международный фронт Гваделупы: Мы вместе с Азербайджаном ищем справедливость Международный фронт Гваделупы: Мы вместе с Азербайджаном ищем справедливость
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 09:26
Международный фронт Гваделупы: Мы вместе с Азербайджаном ищем справедливость

Франция несет прямую ответственность за колониальное порабощение Гваделупы, которое оставило глубокий след в истории этого карибского острова.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил секретарь Международного фронта деколонизации Гваделупы Жозе Мартен Жан-Пьер на международной конференции "К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы" в Баку.

"Колониальный гнет привел к невыразимым страданиям коренного населения. У нас безжалостно отняли природные богатства, пролилось море крови невинных людей, тысячи погибли. Многие не смогли выжить в тех нечеловеческих условиях, в которых нас вынуждали существовать. Однако даже в самые темные времена наши женщины и дети продолжали борьбу с невероятной гордостью — их мужество стало нашим главным оружием в противостоянии угнетателям", — подчеркнул Жан-Пьер.

Представитель Международного фронта деколонизации особо подчеркнул, что народ Гваделупы решительно выступает против продолжения колониальной политики в современном мире.

"Мы стоим плечом к плечу с Азербайджаном в поиске справедливости. Мы выражаем глубокую благодарность Бакинской инициативной группе и всему народу Азербайджана за проявленную солидарность в нашей борьбе", — заключил Жозе Мартен Жан-Пьер.

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Версия на английском языке International Front of Guadeloupe: 'We stand together with Azerbaijan in search of justice'

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