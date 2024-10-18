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Международный фонд тюркской культуры и наследия поздравил Азербайджан с годовщиной восстановления независимости

Международный фонд тюркской культуры и наследия поздравил Азербайджан с годовщиной восстановления независимости Международный фонд тюркской культуры и наследия поздравил Азербайджан с 33-й годовщиной восстановления независимости, отмечаемой 18 октября.
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 11:41
Международный фонд тюркской культуры и наследия поздравил Азербайджан с годовщиной восстановления независимости

Международный фонд тюркской культуры и наследия поздравил Азербайджан с 33-й годовщиной восстановления независимости, отмечаемого 18 октября.

Как передает Report, соответствующее поздравление опубликовано на официальной странице Фонда в соцсети Х.

"Поздравляем Азербайджанскую Республику, являющуюся неотъемлемой частью тюркского мира, с Днем восстановления государственной независимости. Желаем азербайджанскому народу стабильного мира, благополучия и счастья", - говорится в сообщении.

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