Международный фонд тюркской культуры и наследия поздравил Азербайджан с годовщиной восстановления независимости
Международный фонд тюркской культуры и наследия поздравил Азербайджан с годовщиной восстановления независимостиМеждународный фонд тюркской культуры и наследия поздравил Азербайджан с 33-й годовщиной восстановления независимости, отмечаемой 18 октября.
Международный фонд тюркской культуры и наследия поздравил Азербайджан с 33-й годовщиной восстановления независимости, отмечаемого 18 октября.
Как передает Report, соответствующее поздравление опубликовано на официальной странице Фонда в соцсети Х.
"Поздравляем Азербайджанскую Республику, являющуюся неотъемлемой частью тюркского мира, с Днем восстановления государственной независимости. Желаем азербайджанскому народу стабильного мира, благополучия и счастья", - говорится в сообщении.
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Türk Dünyasının ayrılmaz parçası olan Azərbaycan Respublikasını dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi münasibətilə təbrik edir, Azərbaycan xalqına daimi sülh, rifah və səadət diləyir. pic.twitter.com/0pgwLpHNO6