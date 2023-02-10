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Международный эксперт провел в Баку тренинг по стратегическому планированию

Международный эксперт провел в Баку тренинг по стратегическому планированию В Баку состоялся тренинг по стратегическому планированию в рамках проекта "Развитие инновационного и устойчивого гражданского общества в Азербайджане".
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 11:59
Международный эксперт провел в Баку тренинг по стратегическому планированию

В Баку состоялся тренинг по стратегическому планированию в рамках проекта "Развитие инновационного и устойчивого гражданского общества в Азербайджане".

Как сообщает Report, Программа развития ООН (ПРООН), которая и финансирует этот проект, пригласила в Баку известного международного эксперта Марка Холлингворда. Эксперт в области стратегического лидерства с более чем 30-летним опытом консультирования в сфере стратегического развития, автор двух книг Холлингворд сотрудничал с десятками международных корпораций и работал в 20 странах мира.

Эксперт рассказал участникам тренинга о формуле успешного стратегического планирования, сценарии планирования и др. вопросах.

В интервью журналистам Марк Холлингворд отметил, в любой среде организации гражданского общества приобретают все большее значение. “Стратегическое планирование дает организациям возможность сделать шаг назад, чтобы получить дополнительное время для размышлений над более глобальными вопросами. Им необходимо обратиться к долгосрочной устойчивости организаций. Это был замечательный опыт работы в Баку с ПРООН. Надеюсь, что участники тренинга в дальнейшем будут применять полученные навыки",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq ekspert Bakıda strateji planlaşdırma üzrə təlim keçirib
Версия на английском языке ФотоInt’l expert holds training on strategic planning in Baku

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