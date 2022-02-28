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Международный центр Низами Гянджеви распространил заявление в связи с событиями в Украине

Международный центр Низами Гянджеви распространил заявление в связи с событиями в Украине Члены Международного центра Низами Гянджеви распространили заявление в связи с событиями в Украине. В заявлении, подписанном сопредседателями центра, а также около 40 бывшими главами государств и правительств, влиятельными общественными и политическими де
Внешняя политика
28 февраля 2022 г. 15:03
Международный центр Низами Гянджеви распространил заявление в связи с событиями в Украине

Члены Международного центра Низами Гянджеви распространили заявление в связи с событиями в Украине. В заявлении, подписанном сопредседателями центра, а также около 40 бывшими главами государств и правительств, влиятельными общественными и политическими деятелями, содержится призыв к достижению устойчивого мира в Украине.

Об этом Report сообщили в Международном центре Низами Гянджеви.

В заявлении выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Россия 24 февраля начала военные действия в Украине, которое сопровождается серьезными потерями с обеих сторон.

Отмечается, что международное сообщество должно возобновить и усилить свои попытки для прекращения боевых действий в Украине и достижения устойчивого мира в регионе, содействия процветанию и развитию.

Члены Международного центра Низами Гянджеви со штаб-квартирой в Баку призывают к незамедлительному диалогу между Россией и Украиной для немедленного прекращения боевых действий.

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Версия на английском языке Nizami Ganjavi International Center releases statement on events in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Ukraynada baş verən hadisələrlə bağlı bəyanat yayıb

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