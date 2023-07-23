Международный Центр Низами Гянджеви провел подготовительную встречу к Глобальному Бакинскому Форуму

Международный центр Низами Гянджеви провел подготовительную встречу к XXVI Заседанию высокого уровня и XI Глобальному Бакинскому форуму.

Международный центр Низами Гянджеви провел подготовительную встречу к XXVI Заседанию высокого уровня и XI Глобальному Бакинскому форуму.

Об этом Report сообщили в Центре.

Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви провел встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и руководителями ряда агентств всемирной организации. По итогам встреч Центр организовывает совещания на высоком уровне с руководителями агентств ООН с целью проведения дискуссий в направлении укрепления существующего сотрудничества.

Делегация Центра провела встречи с 77-м (действующим) председателем Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кёреши, 78-м (избранным) председателем Деннисом Фрэнсисом, администратором Программы развития ООН Ахимом Штайнером, главным исполнительным директором и президентом Национального комитета США по внешней политике Сьюзан Эллиотт и Офисом Высокого представителя Альянса цивилизаций ООН.

Центр на встречах представляли сопредседатель и бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Сарагельдин, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины и посол ООН Златко Лагумдзия и генеральный секретарь Ровшан Мурадов.

В ходе встреч были проведены обсуждения относительно XXVI Заседания высокого уровня Центра, которое состоится в Нью-Йорке в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, и подготовительного этапа XI Глобального Бакинского форума, запланированного на март 2024 года.