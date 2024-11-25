О нас

Международный центр Низами Гянджеви примет участие в форуме Альянса цивилизаций ООН

Международный центр Низами Гянджеви примет участие в форуме Альянса цивилизаций ООН Международный центр Низами Гянджеви примет участие в форуме Альянса цивилизаций ООН
Внешняя политика
25 ноября 2024 г. 12:19
Международный центр Низами Гянджеви примет участие в форуме Альянса цивилизаций ООН

Международный центр Низами Гянджеви является партнером 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

Как сообщили Report в Центре, в мероприятии, которое пройдет 25-27 ноября в городе Кашкайш (Португалия), примут участие более 20 членов организации под руководством сопредседателей Центра - экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и вице-президента Всемирного банка Исмаила Серагельдина.

В мероприятии примут участие экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Сербии Борис Тадич, экс-президенты Латвии Валдис Затлерс и Эгилс Левитс, бывший председатель президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич и др.

В рамках визита члены Центра обсудят результаты недавно прошедшей COP29 и подготовку к предстоящему 12-му Глобальному Бакинскому форуму.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоNizami Ganjavi International Center to participate in UN Alliance of Civilizations Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоNizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi BMT Sivilizasiyalar Alyansının forumunda iştirak edəcək

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi