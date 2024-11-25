Международный центр Низами Гянджеви примет участие в форуме Альянса цивилизаций ООН

Международный центр Низами Гянджеви примет участие в форуме Альянса цивилизаций ООН

Международный центр Низами Гянджеви является партнером 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

Как сообщили Report в Центре, в мероприятии, которое пройдет 25-27 ноября в городе Кашкайш (Португалия), примут участие более 20 членов организации под руководством сопредседателей Центра - экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и вице-президента Всемирного банка Исмаила Серагельдина.

В мероприятии примут участие экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Сербии Борис Тадич, экс-президенты Латвии Валдис Затлерс и Эгилс Левитс, бывший председатель президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич и др.

В рамках визита члены Центра обсудят результаты недавно прошедшей COP29 и подготовку к предстоящему 12-му Глобальному Бакинскому форуму.