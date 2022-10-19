О нас

Международный центр Низами Гянджеви и МАГАТЭ реализуют совместные проекты

Международный центр Низами Гянджеви и МАГАТЭ реализуют совместные проекты Международный центр Низами Гянджеви и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) реализуют совместные проекты.
Внешняя политика
19 октября 2022 г. 09:37
Международный центр Низами Гянджеви и МАГАТЭ реализуют совместные проекты

Международный центр Низами Гянджеви и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) реализуют совместные проекты.

Об этом Report сообщили в центре.

В текущем году в рамках Всемирного саммита по здравоохранению состоялась встреча между членами центра и заместителем генерального директора и руководителем Департамента ядерных наук и применений МАГАТЭ Нажат Мохтар.

В ходе встречи была достигнута договоренность о налаживании совместного сотрудничества между Международным центром Низами Гянджеви и Международным агентством по атомной энергии, проведении совместных заседаний членов центра с официальными лицами МАГАТЭ и организации совместных панельных дискуссий в рамках X Глобального Бакинского форума.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоNizami Ganjavi International Center, IAEA implementing joint projects
Версия на азербайджанском языке ФотоNizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə AEBA birgə layihələr həyata keçirəcək

Другие новости из категории

Байрамов: Мы благодарны братскому Узбекистану за поддержку нашей независимости
Байрамов: Мы благодарны братскому Узбекистану за поддержку нашей независимости
19 октября 2022 г. 08:34
Азербайджанский флаг был поднят на известной улице в Нью-Йорке
ФотоАзербайджанский флаг был поднят на известной улице в Нью-Йорке
19 октября 2022 г. 01:45
Узбекский министр: Пусть дружба между народами продлится вечно
Узбекский министр: Пусть дружба между народами продлится вечно
18 октября 2022 г. 23:08
Представительство ЕС поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости
Представительство ЕС поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 21:59
Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости
Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 20:46
Депутат Верховной Рады: Азербайджанцы понимают и осознают ценность независимости
Депутат Верховной Рады: Азербайджанцы понимают и осознают ценность независимости
18 октября 2022 г. 20:30
Генпрокурор Азербайджана отправился с визитом в Турцию
Генпрокурор Азербайджана отправился с визитом в Турцию
18 октября 2022 г. 14:47
Евросоюз поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Евросоюз поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 14:39
Джафар Гусейнзаде назначен главой представительства Азербайджана при НАТО
Джафар Гусейнзаде назначен главой представительства Азербайджана при НАТО
18 октября 2022 г. 14:37
Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан
Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан
18 октября 2022 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi