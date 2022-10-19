Международный центр Низами Гянджеви и МАГАТЭ реализуют совместные проекты

Международный центр Низами Гянджеви и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) реализуют совместные проекты.

Международный центр Низами Гянджеви и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) реализуют совместные проекты.

Об этом Report сообщили в центре.

В текущем году в рамках Всемирного саммита по здравоохранению состоялась встреча между членами центра и заместителем генерального директора и руководителем Департамента ядерных наук и применений МАГАТЭ Нажат Мохтар.

В ходе встречи была достигнута договоренность о налаживании совместного сотрудничества между Международным центром Низами Гянджеви и Международным агентством по атомной энергии, проведении совместных заседаний членов центра с официальными лицами МАГАТЭ и организации совместных панельных дискуссий в рамках X Глобального Бакинского форума.