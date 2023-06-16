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Международные путешественники посетили Шушу

Международные путешественники посетили Шушу Международные путешественники, находившиеся в четырехдневной поездке по Карабаху и Восточному Зангезуру, посетили город Шуша. Как сообщает Report, в культурной столице Азербайджана они посетили ряд исторических памятников. Путешественникам была п
Внешняя политика
16 июня 2023 г. 13:00
Международные путешественники посетили Шушу

Международные путешественники, находящиеся в четырехдневной поездке по Карабаху и Восточному Зангезуру, посетили город Шуша.

Как сообщает Report, в культурной столице Азербайджана они посетили ряд исторических памятников.

Путешественникам была предоставлена подробная информация об истории города, о вандализме, совершенном здесь в период армянской оккупации, а также о проводимых в настоящее время реставрационных и восстановительных работах.

14 июня началась четырехдневная поездка путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение четырех дней будет двигаться по маршруту Агдам-Тертер-Кяльбаджар-Лачын-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

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Версия на английском языке ФотоInternational travelers visit Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlar Şuşa şəhərini ziyarət ediblər

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