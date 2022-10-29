Международные путешественники посетили Шушу

Сегодня международные путешественники из турецкого клуба путешественников посетили Шушу.

Сегодня международные путешественники из турецкого клуба путешественников посетили Шушу.

Как сообщает Report, визит состоялся в рамках визита международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур.

Гости посетили ряд исторических памятников - Шушинскую крепость, дом-музей Бюльбюля, Джыдыр дюзю, расстрелянные памятники.

Отметим, что ознакомительные туры по освобожденным территориям для международных путешественников организованы в рамках black tourism, в течение трех дней они будут передвигаться по маршруту Баку-Шуша-Агдам-Кяльбаджар-Лачын-Губадлы-Зангилан-Джебраил (Худаферин)-Баку.

Команду возглавляет президент турецкого клуба путешественников Салман Арындж, который, согласно глобальному рейтингу Nomadmania, является одним из 50 известных международных путешественников в мире.