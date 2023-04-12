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Глава МИД Азербайджана: Международные посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров

Глава МИД Азербайджана: Международные посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров В результате деструктивной позиции Армении с декабря прошлого года прямые контакты в рамках процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном прекращены.
Внешняя политика
12 апреля 2023 г. 12:51
Глава МИД Азербайджана: Международные посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров

В результате деструктивной позиции Армении с декабря прошлого года прямые контакты в рамках процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном прекращены.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

"Международные посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров. В этом направлении предпринимаются последовательные шаги. Мы призвали Ереван вернуться за стол переговоров", - заявил Байрамов.

По его словам, вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном обсуждался сегодня на встрече с действующим председателем ОБСЕ.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Armenia not only refuses to negotiate but also commits new military provocations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı: “Ermənistan təkcə danışıqlardan imtina etmir, eyni zamanda yeni hərbi təxribatlar törədir”

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