Глава МИД Азербайджана: Международные посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров

В результате деструктивной позиции Армении с декабря прошлого года прямые контакты в рамках процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном прекращены.

В результате деструктивной позиции Армении с декабря прошлого года прямые контакты в рамках процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном прекращены.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

"Международные посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров. В этом направлении предпринимаются последовательные шаги. Мы призвали Ереван вернуться за стол переговоров", - заявил Байрамов.

По его словам, вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном обсуждался сегодня на встрече с действующим председателем ОБСЕ.