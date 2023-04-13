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Международные организации проинформированы о пытках азербайджанских военнослужащих в Армении

Международные организации проинформированы о пытках азербайджанских военнослужащих в Армении Международные организации были проинформированы о пытках азербайджанских военнослужащих, захваченных Арменией в плен.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 19:26
Международные организации проинформированы о пытках азербайджанских военнослужащих в Армении

Международные организации были проинформированы о пытках азербайджанских военнослужащих, захваченных Арменией в плен.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что несколько дней назад на территории приграничного с Арменией Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях пропали без вести солдаты азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габил оглу 2004 года рождения и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу 2003 года рождения, которые затем были взяты в плен армянской стороной. На одной из видеозаписей, опубликованных в социальных сетях, запечатлены физические пытки и бесчеловечное обращение с пленным Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу.

Подчеркнуто, что в связи с вышеуказанной ситуацией, являющейся очередным примером насилия на этнической почве со стороны Армении, были проинформированы соответствующие международные организации: "Насилие, демонстрируемое Арменией в отношении военнопленных, является грубым нарушением Женевских конвенций 1949 года, Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации, гуманитарных и других обязательств, вытекающих из международного права и прав человека. Соответствующие международные организации должны расследовать и дать надлежащую оценку указанным фактам насилия, в том числе фактам насилия со стороны Армении в отношении азербайджанских военнопленных и гражданских заключенных, а также 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести, за последние 30 лет".

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