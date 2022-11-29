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Международные блогеры ознакомились с разрушениями в городах Физули и Шуша

Международные блогеры ознакомились с разрушениями в городах Физули и Шуша Блогеры из более 10 стран ознакомились с разрушениями в городах Физули и Шуша
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 12:48
Международные блогеры ознакомились с разрушениями в городах Физули и Шуша

Блогеры из более 10 стран мира ознакомились с разрушениями в городах Физули и Шуша.

Как сообщили Report в Евразийском региональном центре Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества, посещение освобожденных территорий было осуществлено в рамках проекта “Show Me Azerbaijan (Покажи мне Азербайджан) - Лагерь международных блогеров в городе Шуша”.

"Основной целью проекта является распространение правды об Азербайджане и Карабахе в мире. Проект преследует цель увеличения просмотров видеорепортажей до 10 миллионов до конца этого года", - отметили они.

Помимо освобожденных территорий, блогеры также побывали в Шеки, Исмаиллы и Шемахе, где ознакомились с Дворцом Шекинских Ханов, Караван-сараем, с древними улицами и мечетями этих районов, а также посетили албанско-удинскую церковь Джотари в селе Нидж Габалинского района, побывали в цехе в Басгале, где ткут кялагаи, и другие места.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq blogerlər Füzuli və Şuşa şəhərlərinin dağıntıları ilə tanış olublar
Версия на английском языке ФотоInternational bloggers see destructions in Fuzuli, Shusha

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