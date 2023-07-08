Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ

Соответствующее решение Международного суда указывает на то, что создание погранично-пропускного пункта "Лачын" признано международным правом.

Соответствующее решение Международного суда указывает на то, что создание погранично-пропускного пункта "Лачын" признано международным правом.

Такое мнение высказал Report депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

Депутат напомнил, что если взглянуть на хронологию событий, последовавших за славной победой в 44-дневной Отечественной войне, можно увидеть, что позитивный имидж Азербайджана в мире растет день ото дня: "Наша страна успешно продолжает свою работу в сфере дипломатии. Несмотря на армянскую пропагандистскую машину, абсурдные мнения, мировое сообщество уже ценит и поддерживает работу Азербайджана в послевоенный период, суверенное право Азербайджана признается и в международной судебной плоскости.

Отклонение абсурдного иска Армении в Международном суде само по себе содержит множество вопросов. Международная арена уже принимает суверенное право Азербайджана и на уровне Международного суда. Так, армянские покровители во главе с Францией предприняли множество попыток давления, но ни одна из них не увенчалась успехом. Международное право на стороне Азербайджана".

"Абсурдность трагикомического требования армян о выводе Вооруженных сил Азербайджана с Лачынской дороги была еще раз подтверждена Международным судом, и оно было отклонено. Это означает, что Азербайджан имеет легитимное право устанавливать посты на своей суверенной территории. Армяне и их покровители должны понять, что мир больше не принимает их пустые претензии", - подчеркнул Искендеров.