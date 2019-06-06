Азай Гулиев: Международные организации должны добиваться исполнения принятых ими резолюций

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"Вопрос полного исполнения резолюций и рекомендаций, принятых международными организациями, должен входить в повестку этих организаций".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом вице-президент ПА ОБСЕ и член Бюро Азай Гулиев заявил во время выступления на проходящей в Тбилиси конференции под названием "Парламентский контроль: Сила привлечения к ответственности".

По его словам, международные организации принимают ряд резолюций и рекомендаций в связи с демократическими реформами: "Однако этого не достаточно. Следует обращать внимание на вопрос исполнения этих резолюций и рекомендаций. Этот вопрос должен входить в повестку международных организаций".

А.Гулиев также рассказал о механизме привлечения гражданского общества к деятельности парламента Азербайджана.

По словам вице-президента ПА ОБСЕ, в Милли Меджлисе в связи с этим принят закон: "Сотрудничество между парламентом и гражданским обществом очень важно. Азербайджан самый хороший пример в связи с этим. Опыт Азербайджана может быть интересным и полезным для законодательных органов других стран".