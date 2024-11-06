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Международная премия имени Алишера Навои присуждается Организации тюркских государств

Международная премия имени Алишера Навои присуждается Организации тюркских государств Международная премия имени Алишера Навои будет присуждена Организации тюркских государств (ОТГ) за вклад в единство тюркского мира.
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 11:34
Международная премия имени Алишера Навои присуждается Организации тюркских государств

Международная премия имени Алишера Навои будет присуждена Организации тюркских государств (ОТГ) за вклад в единство тюркского мира.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписано 6 ноября на 11-м заседании Совета министров иностранных дел ОТГ в столице Кыргызстана Бишкеке.

Отметим, что Международная премия имени Алишера Навои была учреждена в 2021 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Награда присуждается деятелям, внесшим большой вклад в развитие тюркского мира в области науки, культуры и искусства.

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