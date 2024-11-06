Международная премия имени Алишера Навои присуждается Организации тюркских государств

Международная премия имени Алишера Навои будет присуждена Организации тюркских государств (ОТГ) за вклад в единство тюркского мира.

Международная премия имени Алишера Навои будет присуждена Организации тюркских государств (ОТГ) за вклад в единство тюркского мира.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписано 6 ноября на 11-м заседании Совета министров иностранных дел ОТГ в столице Кыргызстана Бишкеке.

Отметим, что Международная премия имени Алишера Навои была учреждена в 2021 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Награда присуждается деятелям, внесшим большой вклад в развитие тюркского мира в области науки, культуры и искусства.