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Международная организация: Армения является производящей мины страной

Международная организация: Армения является производящей мины страной Международная кампания за запрещение наземных мин отметила, что Армения является производящей мины страной.
Внешняя политика
14 ноября 2023 г. 13:06
Международная организация: Армения является производящей мины страной

Международная кампания за запрещение наземных мин отметила, что Армения является производящей мины страной.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте Landmine Monitor Report, подготовленном международной организацией.

Сообщалось, что в предыдущие годы число стран-производителей мин сократилось с 55 до 11, однако, учитывая, что Армения также является производителем мин, было установлено, что мины производят 12 стран.

Было отмечено, что наша страна не присоединилась к Конвенции о запрещении наземных мин. "Официально было заявлено, что Азербайджан поддерживает цели этой Конвенции, но не смог присоединиться к ней из-за отсутствия мирного договора с Арменией. Несмотря на агрессию со стороны Армении, Азербайджан не осуществлял установку мин. Начиная с 2005 года, Азербайджан голосовал в Генеральной Ассамблее ООН за универсализацию этого соглашения и ежегодно голосовал в поддержку резолюций, а также неоднократно заявлял, что не производит и не экспортирует противопехотные мины, а проводит разминирование и продолжает проведение образовательных программ в связи с минной опасностью", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Int’l organization: Armenia mine-producing country
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq təşkilat: "Ermənistan mina istehsal edən ölkədir"

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