Международная организация: Армения является производящей мины страной

Международная кампания за запрещение наземных мин отметила, что Армения является производящей мины страной.
Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте Landmine Monitor Report, подготовленном международной организацией.
Сообщалось, что в предыдущие годы число стран-производителей мин сократилось с 55 до 11, однако, учитывая, что Армения также является производителем мин, было установлено, что мины производят 12 стран.
Было отмечено, что наша страна не присоединилась к Конвенции о запрещении наземных мин. "Официально было заявлено, что Азербайджан поддерживает цели этой Конвенции, но не смог присоединиться к ней из-за отсутствия мирного договора с Арменией. Несмотря на агрессию со стороны Армении, Азербайджан не осуществлял установку мин. Начиная с 2005 года, Азербайджан голосовал в Генеральной Ассамблее ООН за универсализацию этого соглашения и ежегодно голосовал в поддержку резолюций, а также неоднократно заявлял, что не производит и не экспортирует противопехотные мины, а проводит разминирование и продолжает проведение образовательных программ в связи с минной опасностью", - говорится в сообщении.