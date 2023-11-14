Международная организация: Армения является производящей мины страной

Международная кампания за запрещение наземных мин отметила, что Армения является производящей мины страной.

Международная кампания за запрещение наземных мин отметила, что Армения является производящей мины страной.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте Landmine Monitor Report, подготовленном международной организацией.

Сообщалось, что в предыдущие годы число стран-производителей мин сократилось с 55 до 11, однако, учитывая, что Армения также является производителем мин, было установлено, что мины производят 12 стран.

Было отмечено, что наша страна не присоединилась к Конвенции о запрещении наземных мин. "Официально было заявлено, что Азербайджан поддерживает цели этой Конвенции, но не смог присоединиться к ней из-за отсутствия мирного договора с Арменией. Несмотря на агрессию со стороны Армении, Азербайджан не осуществлял установку мин. Начиная с 2005 года, Азербайджан голосовал в Генеральной Ассамблее ООН за универсализацию этого соглашения и ежегодно голосовал в поддержку резолюций, а также неоднократно заявлял, что не производит и не экспортирует противопехотные мины, а проводит разминирование и продолжает проведение образовательных программ в связи с минной опасностью", - говорится в сообщении.