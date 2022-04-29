Очередной форум с участием международных экспертов предложено провести в Лачыне

Международная конференция "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" будет проведен в Лачине в следующем году.

Следующая международная конференция с участием представителей мозговых центров ряда стран пройдет в Лачыне в следующем году.

Как передает Report, решение было принято президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Я хочу сделать еще одно предложение. Участники этой конференции побывали в Шуше. Предлагаю следующий визит совершить в Лачын," - сказал посол, ректор Униветситета АДА Хафиз Пашаев, обращаясь к главе государства. На что президент ответил:"Согласен!".

По словам президента, в Лачыне будет построен международный аэропорт, в Зангилане также строится аэропорт.

"Возможно, мы можем подумать о каких-то других встречах и форумах между этими. Может быть в других городах - в Агдаме или Зангилане или других наших освобожденных городах, чтобы сделать наше взаимодействие более эффективным. Потому что для нас важно, чтобы международное сообщество знало, что произошло, знало всю правду о годах оккупации и о наших планах и намерениях строить мир. По этой причине я думаю, что это должна быть постоянная линия контакта между нашими участниками и теми членами экспертного сообщества, которым не удалось сегодня приехать сюда", - заявил президент Азербайджана.

Первый день международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" прошел вчера в Шуше, второй - с участием президента Азербайджана в Университете ADA в Баку.