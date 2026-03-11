Международная конференция по сикхам пройдет в Женеве при организации БИГ

В рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека в городе Женева, Швейцария, при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) состоится международная конференция под названием "Борьба с транснациональными репрессиями индийского правительства: Сопротивление сикхов и ООН".

Как сообщает Report, в мероприятии примут участие влиятельные представители сикхской диаспоры в Канаде, Великобритании, Австралии и США, а также лица, ставшие непосредственными жертвами репрессивной, расистской и преследовательской политики индийского правительства.

На конференции будут проведены обсуждения вокруг фактов участившихся в последнее время нападений и террора со стороны индийских властей в отношении представителей этнических общин, вынужденных покинуть страну в результате угроз и репрессивной политики, проводимой индийским правительством против этнических общин, и в настоящее время проживающих за рубежом, - сикхских активистов, руководителей диаспорских организаций, а также членов их семей. Будет проведен обмен мнениями вокруг серьезных рисков, создаваемых организованными нападениями, с точки зрения фундаментальных свобод и прав человека, а также трансграничного давления и угроз, направленных против диаспорских организаций.

В этой связи основной темой обсуждения на конференции станут: необходимость привлечения внимания международных организаций к указанным вопросам, возможности вынесения репрессивной политики индийского правительства в отношении этнических меньшинств внутри страны и за рубежом на повестку дня ООН и ее соответствующих структур, в частности более эффективное применение существующих процедур и механизмов в рамках Совета по правам человека, а также систематическое документирование специализированными докладчиками ООН по трансграничным вопросам, этническим меньшинствам и их правам случаев незаконного преследования и давления, осуществляемого индийским правительством в отношении сикхской общины, важность дальнейшего усиления механизмов отчетности и мониторинга на глобальном уровне в целях предотвращения подобных случаев, а также ответственность индийского правительства на международной арене.

После международной конференции в Женевском пресс-клубе состоится презентация совместного доклада, подготовленного Бакинской инициативной группой и Федерацией сикхов, а также будут даны ответы на вопросы представителей медиа.