Международная конференция по сикхам пройдет в Женеве при организации БИГ

    В рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека в городе Женева, Швейцария, при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) состоится международная конференция под названием "Борьба с транснациональными репрессиями индийского правительства: Сопротивление сикхов и ООН".

    Как сообщает Report, в мероприятии примут участие влиятельные представители сикхской диаспоры в Канаде, Великобритании, Австралии и США, а также лица, ставшие непосредственными жертвами репрессивной, расистской и преследовательской политики индийского правительства.

    На конференции будут проведены обсуждения вокруг фактов участившихся в последнее время нападений и террора со стороны индийских властей в отношении представителей этнических общин, вынужденных покинуть страну в результате угроз и репрессивной политики, проводимой индийским правительством против этнических общин, и в настоящее время проживающих за рубежом, - сикхских активистов, руководителей диаспорских организаций, а также членов их семей. Будет проведен обмен мнениями вокруг серьезных рисков, создаваемых организованными нападениями, с точки зрения фундаментальных свобод и прав человека, а также трансграничного давления и угроз, направленных против диаспорских организаций.

    В этой связи основной темой обсуждения на конференции станут: необходимость привлечения внимания международных организаций к указанным вопросам, возможности вынесения репрессивной политики индийского правительства в отношении этнических меньшинств внутри страны и за рубежом на повестку дня ООН и ее соответствующих структур, в частности более эффективное применение существующих процедур и механизмов в рамках Совета по правам человека, а также систематическое документирование специализированными докладчиками ООН по трансграничным вопросам, этническим меньшинствам и их правам случаев незаконного преследования и давления, осуществляемого индийским правительством в отношении сикхской общины, важность дальнейшего усиления механизмов отчетности и мониторинга на глобальном уровне в целях предотвращения подобных случаев, а также ответственность индийского правительства на международной арене.

    После международной конференции в Женевском пресс-клубе состоится презентация совместного доклада, подготовленного Бакинской инициативной группой и Федерацией сикхов, а также будут даны ответы на вопросы представителей медиа.

    Международная конференция по сикхам Бакинская инициативная группа (БИГ) Репрессия Индии против нацменьшинств
    Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə Cenevrədə siqhlərlə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək
    Baku Initiative Group to hold Geneva conference on Sikh human rights
