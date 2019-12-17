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Сенатор Косачев: Между Россией и Азербайджаном существует беспрецедентно высокий уровень доверия

Между Россией и Азербайджаном существует высокий уровень доверия

"Азербайджан, вне всякого сомнения, остается нашим реальным конструктивным партнером и на Южном Кавказе, и в глобальном контексте". 

Об этом российскому бюро Report заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Как в случае с любой другой страной, в наших отношениях присутствуют и проблемы, и нерешенные вопросы, но есть беспрецедентно высокий уровень доверия, который достигнут на уровне лидеров двух стран. Мы поддерживаем контакты, которые идут и по другим направлениям, и недавний визит в Россию вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой - тому подтверждение. Есть контакты, которые у нас идут по парламентской линии. Они абсолютно задействованы, абсолютно продуктивны, абсолютно содержательны. Сейчас мы будем ждать исхода новых внеочередных выборов в Азербайджане", - сказал он.

"Все это говорит о том, что мы с нашими коллегами в Азербайджане поддерживаем конструктивный и созидательный диалог и в этом смысле уходящий 2019 год не был годом упущенных возможностей, а был годом продвижения вперед", - заключил Косачев.

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