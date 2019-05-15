Между президентами Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор

15 мая президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана по случаю месяца Рамазан, передал главе нашего государства и народу пожелания процветания.

Об этом сообщили Report в пресс-службе президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление и в свою очередь поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции по случаю праздника, передал наилучшие пожелания президенту и народу Турции.

В ходе беседы главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут успешно развиваться во всех сферах.