Между президентами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор

3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность в связи с присвоением аэропорту города Сургут Российской Федерации имени выдающегося нефтяника Фармана Салманова и подчеркнул, что это решение было воспринято азербайджанской общественностью с большой признательностью.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие азербайджано-российских двусторонних отношений в различных сферах, выражено удовлетворение завоеванными достижениями. Президенты Азербайджана и России провели обмен мнениями о различных вопросах, связанных с развитием наших связей, и перспективах сотрудничества, а также дальнейших контактах.