Между президентами Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства передал президенту Реджепу Тайипу Эрдогану поздравления по случаю дня рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности на благо братского турецкого народа и доброго здоровья.

Как сообщает Report, президент Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравления.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган еще раз осудил убийство армянами невинных людей в результате Ходжалинского геноцида, выразил в связи с этой трагедией соболезнование президенту Азербайджана и нашему народу.

Глава государства поблагодарил за соболезнование.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в том, что дружественные и братские связи между нашими странами и впредь будут успешно развиваться во всех областях.