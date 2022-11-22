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Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор

Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор 22 ноября президент Государства Израиль Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 ноября 2022 г. 20:02
Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор

22 ноября президент Государства Израиль Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Ицхак Герцог поблагодарил президента Ильхама Алиева за решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и отметил, что это – большой шаг вперед в прекрасных отношениях с Азербайджаном, являющимся для Израиля важной дружественной страной и стратегическим партнером.

Президент Ильхам Алиев выразил президенту Государства Израиль признательность за телефонный звонок.

Глава государства подчеркнул, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепляет дружественные связи между двумя странами.

В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты израильско-азербайджанских связей, состоялся обмен мнениями о будущих контактах.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Israeli presidents talk over phone
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsrail prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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