Президенты Азербайджана и Израиля провели телефонный разговор

22 ноября президент Государства Израиль Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Ицхак Герцог поблагодарил президента Ильхама Алиева за решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и отметил, что это – большой шаг вперед в прекрасных отношениях с Азербайджаном, являющимся для Израиля важной дружественной страной и стратегическим партнером.
Президент Ильхам Алиев выразил президенту Государства Израиль признательность за телефонный звонок.
Глава государства подчеркнул, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепляет дружественные связи между двумя странами.
В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты израильско-азербайджанских связей, состоялся обмен мнениями о будущих контактах.